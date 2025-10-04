İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Azərbaycanda sәhiyyә vә sosial xidmәtlәrdən ödәniş daxilolmaları 2,2 dəfə artıb

    Maliyyə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 17:24
    Azərbaycanda sәhiyyә vә sosial xidmәtlәrdən ödәniş daxilolmaları 2,2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanda sәhiyyә vә sosial xidmәtlәr iqtisadi fәaliyyәt sahәsi üzrә ödәniş daxilolmalar 731,1 milyon manat tәşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünə nisbətən 2,2 dəfə çoxdur.

    Bu ilin I rübündə 153,8 milyon manat, II rübündə isə 577,3 milyon manat olub ki, bu da, illik müqayisədə müvafiq olaraq 2,3 dəfə və 3,2 dəfə çoxdur.

    6 ayda bu sahәdә bütün qruplar üzrә artım qeydә alınıb. Sektorda artıma töhfә verәn әsas qruplar xәstәxanaların fәaliyyәti (346,8 milyon manat), sәhiyyә sahәsindә sair fәaliyyәt (153,1 milyon manat) vә yaşayışa tәminatı olmayan sair sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi (69 milyon manat) olub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı sәhiyyә vә sosial xidmәtlәr ödәniş daxilolmaları

    Son xəbərlər

    18:16

    Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklər

    Digər ölkələr
    18:13

    "Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər

    Futbol
    18:09

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"

    Fərdi
    18:01

    Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    17:58

    Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıb

    Biznes
    17:46
    Foto

    Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5

    Fərdi
    17:44

    Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilib

    Maliyyə
    17:35

    Azərbaycan təmsilçisi: "III MDB Oyunlarında qazandığım medalı bacıma həsr edirəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti