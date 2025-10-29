İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 15:19
    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) 2024-cü ilin mənfəət bəyannaməsi üzrə audit yoxlaması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Hesabat" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 1 200 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3 000 manat ödənilib.

    Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu açıq tender Dövlət satınalmaları

