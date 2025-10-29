Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçib
Maliyyə
- 29 oktyabr, 2025
- 15:19
Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin tabeliyindəki Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) 2024-cü ilin mənfəət bəyannaməsi üzrə audit yoxlaması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Hesabat" MMC-dir.
Qalib şirkətə 1 200 manat ödəniləcək.
Ötən il bu tenderin qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 3 000 manat ödənilib.
