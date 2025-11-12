Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.11.2025)
- 12 noyabr, 2025
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,9672 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,3 % artaraq 2,0995 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9672
|
100 Rusiya rublu
|
2,0995
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1084
|
1 Belarus rublu
|
0,5699
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0059
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1157
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2388
|
1 Danimarka kronu
|
0,2634
|
1 Gürcü larisi
|
0,6285
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2320
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1795
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1226
|
1 İsrail şekeli
|
0,5277
|
1 Kanada dolları
|
1,2127
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5362
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3236
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5111
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1689
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6026
|
1 Polşa zlotası
|
0,4646
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3869
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3039
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3097
|
Türk lirəsi
|
0,0402
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0406
|
Yapon yeni
|
1,0986
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9601
|
Qızıl
|
6988,6745
|
Gümüş
|
86,8343
|
Platin
|
2693,8030
|
Palladium
|
2439,2110