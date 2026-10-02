Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2026)
- 02 oktyabr, 2026
- 09:06
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Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9129 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9 % azalaraq 2,0186 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9129
|
100 Rusiya rublu
|
2,0186
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1787
|
1 Belarus rublu
|
0,5638
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1253
|
1 Çexiya kronu
|
0,0782
|
1 Çin yuanı
|
0,2535
|
1 Danimarka kronu
|
0,2559
|
1 Gürcü larisi
|
0,6531
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0177
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2458
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1695
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0488
|
1 İsrail şekeli
|
0,5538
|
1 Kanada dolları
|
1,1960
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5041
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3840
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5184
|
1 Moldova leyi
|
0,0958
|
1 Norveç kronu
|
0,1767
|
100 Özbək somu
|
0,0144
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6136
|
1 Polşa zlotası
|
0,4371
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3581
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0163
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3287
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4528
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3051
|
Türk lirəsi
|
0,0346
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0378
|
Yapon yeni
|
1,0769
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9543
|
Qızıl
|
7114,3555
|
Gümüş
|
104,0733
|
Platin
|
2958,0340
|
Palladium
|
2014,8740