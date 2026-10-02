Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2026)
- 02 октября, 2026
- 09:23
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9129 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9129
|
100 российских рублей
|
2,0186
|
1 австралийский доллар
|
1,1787
|
1 белорусский рубль
|
0,5638
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1253
|
1 чешская крона
|
0,0782
|
1 китайский юань
|
0,2535
|
1 датская крона
|
0,2559
|
1 грузинский лари
|
0,6531
|
1 гонконгский доллар
|
0,2166
|
1 индийская рупия
|
0,0177
|
1 британский фунт
|
2,2458
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1695
|
1 швейцарский франк
|
2,0488
|
1 израильский шекель
|
0,5538
|
1 канадский доллар
|
1,1960
|
1 кувейтский динар
|
5,5041
|
100 казахстанских тенге
|
0,3840
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5184
|
1 молдавский лей
|
0,0958
|
1 норвежская крона
|
0,1767
|
100 узбекских сомов
|
0,0144
|
100 пакистанских рупий
|
0,6136
|
1 польский злотый
|
0,4371
|
1 румынский лей
|
0,3581
|
1 сербский динар
|
0,0163
|
1 сингапурский доллар
|
1,3287
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4528
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3051
|
1 Турецкая лира
|
0,0346
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0378
|
100 Японских йен
|
1,0769
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9543
|
Золото
|
7114,3555
|
Серебро
|
104,0733
|
Платина
|
2958,0340
|
Палладий
|
2014,8740