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    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2026)

    Финансы
    • 02 октября, 2026
    • 09:23
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 1,9129 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,9%, до 2,0186 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9129

    100 российских рублей

    2,0186

    1 австралийский доллар

    1,1787

    1 белорусский рубль

    0,5638

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1253

    1 чешская крона

    0,0782

    1 китайский юань

    0,2535

    1 датская крона

    0,2559

    1 грузинский лари

    0,6531

    1 гонконгский доллар

    0,2166

    1 индийская рупия

    0,0177

    1 британский фунт

    2,2458

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1695

    1 швейцарский франк

    2,0488

    1 израильский шекель

    0,5538

    1 канадский доллар

    1,1960

    1 кувейтский динар

    5,5041

    100 казахстанских тенге

    0,3840

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5184

    1 молдавский лей

    0,0958

    1 норвежская крона

    0,1767

    100 узбекских сомов

    0,0144

    100 пакистанских рупий

    0,6136

    1 польский злотый

    0,4371

    1 румынский лей

    0,3581

    1 сербский динар

    0,0163

    1 сингапурский доллар

    1,3287

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3051

    1 Турецкая лира

    0,0346

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0378

    100 Японских йен

    1,0769

    1 Новозеландский доллар

    0,9543

    Золото

    7114,3555

    Серебро

    104,0733

    Платина

    2958,0340

    Палладий

    2014,8740
    Курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (02.10.2026)
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