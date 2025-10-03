Azərbaycan Mərkəzi Bankının departament rəhbəri işdən çıxıb
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 13:18
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Maliyyə bazarlarının hüquqi təminatı departamentinin rəhbəri Mehriban Məmmədova vəzifəsindən azad edilib.
"Report" xəbər verir ki, o, öz ərizəsi ilə işdən çıxıb və yerinə hələ ki, təyinat olmayıb.
M.Məmmədova bu vəzifəyə ötən ilin may ayında təyin edilmişdi.
