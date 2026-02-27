İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olub

    Maliyyə
    • 27 fevral, 2026
    • 11:12
    Azərbaycan Gürcüstanın maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olub

    Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin nümayəndə heyəti Gürcüstanın Maliyyə Nazirliyində işgüzar səfərdə olaraq bu ölkənin maliyyə nəzarəti təcrübəsi ilə tanış olub.

    "Report" bu barədə Azərbaycan tərəfinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində tərəflər arasında dövlət maliyyə nəzarəti, audit fəaliyyəti və daxili nəzarət sistemlərinin təşkili sahəsində təcrübə mübadiləsi aparılıb. Görüşlər zamanı risk əsaslı audit yanaşmaları, nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, institusional potensialın gücləndirilməsi və rəqəmsal həllərin tətbiqi məsələləri müzakirə edilib.

    Nümayəndə heyəti Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin müvafiq struktur bölmələrinin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, dövlət sektorunda maliyyə nəzarəti və audit proseslərinin təşkili istiqamətində təqdimatlar dinlənilib.

    Səfər çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə təlim və təcrübə proqramlarının təşkili imkanları da nəzərdən keçirilib. Görüşlərin dövlət maliyyə nəzarəti sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına və qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinə töhfə verəcəyi vurğulanıb.

    Maliyyə Nazirliyi Gürcüstan

