    Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edib

    • 20 aprel, 2026
    Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ABŞ-də Dünya Bankı (WB) və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Azərbaycanın təmsil olunduğu Seçki Qrupunun növbəti toplantısında iştirak edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Ə.Məmmədyarov çıxışı zamanı qlobal və regional makroiqtisadi trendlər, maliyyə sektorunun inkişaf dinamikası, eləcə də maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasət tədbirlərindən danışıb. O, WB və IMF ilə uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın ölkənin institusional potensialının gücləndirilməsinə, iqtisadi dayanıqlılığın artırılmasına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb.

    Dünya Bankı (WB) Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Əliyar Məmmədyarov
    Azerbaijan participates in World Bank and IMF meetings

