Azərbaycan Dünya Bankı və IMF-in toplantılarında iştirak edib
Maliyyə
- 20 aprel, 2026
- 11:21
Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədrinin I müavini Əliyar Məmmədyarovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ABŞ-də Dünya Bankı (WB) və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Azərbaycanın təmsil olunduğu Seçki Qrupunun növbəti toplantısında iştirak edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Ə.Məmmədyarov çıxışı zamanı qlobal və regional makroiqtisadi trendlər, maliyyə sektorunun inkişaf dinamikası, eləcə də maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasət tədbirlərindən danışıb. O, WB və IMF ilə uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlığın ölkənin institusional potensialının gücləndirilməsinə, iqtisadi dayanıqlılığın artırılmasına mühüm töhfə verdiyini vurğulayıb.
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə veribXarici siyasət
20:15
Foto
XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunubHərbi
20:12
Foto
Video
İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıbİnfrastruktur
20:06