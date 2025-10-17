Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib
Maliyyə
- 17 oktyabr, 2025
- 13:22
Azərbaycanın dəyişkən faiz dərəcəli borcunun ümumi portfeldə payı 16 %-ə düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Azər Mursaqulov bildirib.
Onun sözlərinə görə, bu nisbət 2018-ci ildə 30 % olub: "Faiz dərəcəsi dəyişəndə portfelin 30 %-də xidmət xərci dəyişə bilər. Bunu tədricən azaltmağı, ortamüddətli dövrdə 20 %-dən aşağı salmağı hədəf kimi müəyyən etdik. Bunun üçün daha çox sabit dərəcə ilə borclanıb, dəyişkən dərəcəli borcları ödədik. Komanda olaraq mütəmadi risk göstəricilərinə nəzarət edirik. Strategiyada qarşımıza qoyulan hədəflərə doğru addım-addım irəliləyirik".
Son xəbərlər
13:46
Komitə rəsmisi: "Şuşanın tarixi mərkəzinin detallı bərpası mümkündür"İnfrastruktur
13:43
"Azəristiliktəchizat": Gələn il dövlətdən ayrılan subsidiyalar 13 milyon manat azaldılacaqEnergetika
13:37
Azərbaycanda PPP sahəsində yeni institutların yaradılması nəzərdən keçirilirİnfrastruktur
13:36
"Sumqayıt"ın 45 yaşlı basketbolçusu: "Yaş mənim üçün sadəcə rəqəmdir"Komanda
13:33
Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər varDigər ölkələr
13:26
Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıbMaliyyə
13:25
Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaqBiznes
13:22
Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endiribMaliyyə
13:18