İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 13:22
    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Azərbaycanın dəyişkən faiz dərəcəli borcunun ümumi portfeldə payı 16 %-ə düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Maliyyə Nazirliyi yanında Dövlət Borcunun və Maliyyə Öhdəliklərinin İdarə Edilməsi Agentliyinin direktoru Azər Mursaqulov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu nisbət 2018-ci ildə 30 % olub: "Faiz dərəcəsi dəyişəndə portfelin 30 %-də xidmət xərci dəyişə bilər. Bunu tədricən azaltmağı, ortamüddətli dövrdə 20 %-dən aşağı salmağı hədəf kimi müəyyən etdik. Bunun üçün daha çox sabit dərəcə ilə borclanıb, dəyişkən dərəcəli borcları ödədik. Komanda olaraq mütəmadi risk göstəricilərinə nəzarət edirik. Strategiyada qarşımıza qoyulan hədəflərə doğru addım-addım irəliləyirik".

    dəyişkən faiz dərəcəli borc Maliyyə Nazirliyi Azər Mursaqulov

    Son xəbərlər

    13:46

    Komitə rəsmisi: "Şuşanın tarixi mərkəzinin detallı bərpası mümkündür"

    İnfrastruktur
    13:43

    "Azəristiliktəchizat": Gələn il dövlətdən ayrılan subsidiyalar 13 milyon manat azaldılacaq

    Energetika
    13:37

    Azərbaycanda PPP sahəsində yeni institutların yaradılması nəzərdən keçirilir

    İnfrastruktur
    13:36

    "Sumqayıt"ın 45 yaşlı basketbolçusu: "Yaş mənim üçün sadəcə rəqəmdir"

    Komanda
    13:33

    Yunanıstanda miqrantların olduğu qayıq qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti