    Azərbaycan Avrasiya Kredit Məlumat Təchizatçıları Assosiasiyasına sədrlik edəcək

    Maliyyə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 12:14
    Azərbaycan Avrasiya Kredit Məlumat Təchizatçıları Assosiasiyasına sədrlik edəcək

    "Azərbaycan Kredit Bürosu" MMC-nin sədri Elçin Həbibov Avrasiya Kredit Məlumat Təchizatçıları Assosiasiyasının (ACIPE) sədri seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, özü məlumat verib.

    "2018-ci ildə müxtəlif ölkələrin 6 kredit bürosu Bakıda bir araya gələrək ACIPE-nin əsasını qoydu. Assosiasiya böyüyərək 11 ölkədən 14 kredit bürosunu və 2 assosiativ üzvü birləşdirən güclü beynəlxalq təşkilata çevrilib. Onun sədri seçilmək mənim üçün qürurvericidir. Mənə göstərilən inam və dəstəyə görə ACIPE üzvlərinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

    Biz birlikdə əməkdaşlığımızı daha da gücləndirərək bilik mübadiləsini genişləndirməyə və Avrasiya regionunda kredit hesabatları üzrə innovasiyaların inkişafına töhfə verməyə davam edəcəyik. Qarşıdakı mərhələlərdə yeni nailiyyətlərə birlikdə imza atmağı səbirsizliklə gözləyirik!", - deyə o qeyd edib.

