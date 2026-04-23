ARDNF investisiya portfelində "AAA" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisini kəskin azaldıb
Maliyyə
- 23 aprel, 2026
- 15:50
Bu il aprelin 1-nə Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) istiqrazlar və digər pul bazarı alətləri üzrə investisiya portfelinin 23,1 %-i "AAA" reytinqli olub.
Bu barədə "Report" Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il aprelin 1-nə nisbətən 23,4 faiz bəndi azdır.
Əvəzində portfeldə "AA" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisi 23,4 %-dən 37,9 %-ə, "A" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisi 17,3 %-dən 25,9 %-ə çatıb, "BBB" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisi 12,4 %-dən 12,2 %-ə düşüb, qeyri-investisiya dərəcəli alətlərin xüsusi çəkisi isə 0,4 %-dən 0,8 %-ə yüksəlib.
