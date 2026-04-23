В портфеле ГНФАР снизилась доля активов "AAA"
Финансы
- 23 апреля, 2026
- 16:31
Доля инструментов с рейтингом "AAA" в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по облигациям и денежному рынку на 1 апреля составила 23,1%.
Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, этот показатель снизился на 23,4 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.
В то же время структура портфеля претерпела изменения в сторону инструментов с более низким, но все еще инвестиционным рейтингом. Так, доля активов с рейтингом "AA" выросла с 23,4% до 37,9%, а с рейтингом "A" - с 17,3% до 25,9%.
При этом удельный вес инструментов с рейтингом "BBB" незначительно снизился - с 12,4% до 12,2%, тогда как доля активов неинвестиционного уровня увеличилась с 0,4% до 0,8%.
Последние новости
