    В портфеле ГНФАР снизилась доля активов "AAA"

    Финансы
    • 23 апреля, 2026
    • 16:31
    В портфеле ГНФАР снизилась доля активов AAA

    Доля инструментов с рейтингом "AAA" в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) по облигациям и денежному рынку на 1 апреля составила 23,1%.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНФАР, этот показатель снизился на 23,4 процентного пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

    В то же время структура портфеля претерпела изменения в сторону инструментов с более низким, но все еще инвестиционным рейтингом. Так, доля активов с рейтингом "AA" выросла с 23,4% до 37,9%, а с рейтингом "A" - с 17,3% до 25,9%.

    При этом удельный вес инструментов с рейтингом "BBB" незначительно снизился - с 12,4% до 12,2%, тогда как доля активов неинвестиционного уровня увеличилась с 0,4% до 0,8%.

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР)
    ARDNF investisiya portfelində "AAA" reytinqli alətlərin xüsusi çəkisini kəskin azaldıb
    SOFAZ sharply reduces share of AAA-rated instruments in its portfolio

    Последние новости

    21:39

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,2

    Происшествия
    21:35

    Арагчи встретится в Москве с Путиным

    В регионе
    21:13

    "Карабах" разгромил "Нефтчи" в выездном матче 29-го тура Премьер-лиги

    Футбол
    21:02

    Уровень воды на имишлинском участке Куры стабилизировался

    Происшествия
    20:58

    Азербайджанские военнослужащие отбыли в Турцию на учения EFES-2026

    Армия
    20:45

    Трамп представил детали переговоров с Ираном

    Другие страны
    20:37

    Азербайджанские гребцы завоевали две медали на турнире памяти Паоло д'Алоя в Италии

    Спорт
    20:23

    Барро: Франция поддерживает дипломатическое решение кризиса на Ближнем Востоке

    В регионе
    20:14
    Фото

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл с официальным визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей