"Aqrarkredit" BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıb
Maliyyə
- 09 oktyabr, 2025
- 14:20
"Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) nizamnamə kapitalı 27,33 milyon manat və yaxud 60,3 % artırılıb.
"Report" xəbər verir ki, BOKT-un kapitalı 45,339 milyon manatdan 72,669 milyon manata çatdırılıb.
Xatırladaq ki, "Aqrarkredit" 2004-cü ildə yaradılıb. BOKT 100% dövlətə məxsusdur.
