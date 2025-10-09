İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    "Aqrarkredit" BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıb

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 14:20
    Aqrarkredit BOKT-un nizamnamə kapitalı 60 %-dən çox artırılıb

    "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) nizamnamə kapitalı 27,33 milyon manat və yaxud 60,3 % artırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, BOKT-un kapitalı 45,339 milyon manatdan 72,669 milyon manata çatdırılıb.

    Xatırladaq ki, "Aqrarkredit" 2004-cü ildə yaradılıb. BOKT 100% dövlətə məxsusdur.

    Aqrarkredit nizamnamə kapitalı

