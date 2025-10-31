İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    "Aqrarkredit" BOKT auditor seçib

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2025
    • 13:25
    Aqrarkredit BOKT auditor seçib

    "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2024-2025-ci il üzrə maliyyə hesablarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.

    Qalib şirkətə 104,430 min manat ödəniləcək.

    Xatırladaq ki, "Aqrarkredit"in 2023-cü il üzrə maliyyə hesablarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusunun qalibi "Nexia EA" QSC olub, ona 35,4 min manat ödəniləcək.

