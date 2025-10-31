"Aqrarkredit" BOKT auditor seçib
Maliyyə
- 31 oktyabr, 2025
- 13:25
"Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatı (BOKT) 2024-2025-ci il üzrə maliyyə hesablarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, tenderin qalibi "Baker Tilly Audit Azərbaycan" QSC-dir.
Qalib şirkətə 104,430 min manat ödəniləcək.
Xatırladaq ki, "Aqrarkredit"in 2023-cü il üzrə maliyyə hesablarının beynəlxalq standartlara uyğun auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusunun qalibi "Nexia EA" QSC olub, ona 35,4 min manat ödəniləcək.
Son xəbərlər
13:44
Video
Ağ Ev demokratların ruh kimi təqdim edildiyi videoçarx paylaşıbMaraqlı
13:43
Sumqayıtdan Bakıya hərəkət edən müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilirİnfrastruktur
13:40
Foto
İmişlidə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Elçin Heydərov dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:39
Salyanda elektrik cərəyanı vuran 21 yaşlı şəxs xəstəxanada ölüb - YENİLƏNİBHadisə
13:37
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Lüksemburq klubu ilə görüşə tam bərpa olunmamış çıxmışdıq"Futbol
13:35
Azərbaycan və Macarıstan XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİBXarici siyasət
13:33
Bakı və Sofiya strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün yeni addımları razılaşdırıbEnergetika
13:29
Foto
Neftçalada I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Teymur Allahverdiyev dəfn edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:26