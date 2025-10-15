İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Aqrar Sığorta Fondu sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2025
    • 17:33
    Aqrar Sığorta Fondu sığortaçı seçir

    Aqrar Sığorta Fondu 4 ədəd məxsus nəqliyyat vasitəsinin könüllü (KASKO) sığortalanması ilə bağlı açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini noyabrın 5-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 noyabr prospekti, 175 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə noyabrın 5-də, saat 17:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Aqrar Sığorta Fondu kasko sığortası Nəqliyyat vasitələri

    Son xəbərlər

    18:34
    Foto

    Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edir

    Hərbi
    18:34

    Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşüb

    Digər
    18:31

    Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"

    Energetika
    18:30

    Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilir

    Digər ölkələr
    18:28

    ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunub

    Sosial müdafiə
    18:19
    Foto

    Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıb

    Fərdi
    18:14

    "Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    18:10

    AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıb

    Futbol
    18:09

    Birinci sinfə üzrlü səbəbdən gecikən uşaqların qəbulu başa çatıb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti