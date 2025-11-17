Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilib
Komanda
- 17 noyabr, 2025
- 18:27
Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF) yeniyetmələr arasında U-14, U-16 və U-18 yaş kateqoriyaları üzrə Azərbaycan birinciliklərinə start verib.
"Report" xəbər verir ki, yarışlarda müxtəlif şəhər və rayonlardan olan qız və oğlan komandaları iştirak edirlər.
Oyunlar Bakı ilə yanaşı, Gəncə, Naxçıvan, Oğuz, Tovuz, Sumqayıt və digər bölgələrdə keçirilir. Cari mövsümdə ümumilikdə 170 komanda – 110 qız və 60 oğlan kollektivi mübarizə aparır.
Reqlamentə uyğun olaraq yarışlar qrup mərhələsi ilə başlayıb pley-off raundları ilə davam edəcək. İlk gündə Bakıda üç yaş kateqoriyası üzrə 15 oyun, bölgələrdə isə 30 qarşılaşma baş tutub.
Son xəbərlər
18:39
Makron Ukraynanı dəstəkləyən koalisiya qüvvələrinin yerləşdirilməsinə başlanıldığını bəyan edibDigər ölkələr
18:32
Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin məhkəməsi başlayıbHadisə
18:31
Çin Müdafiə Nazirliyi: ABŞ-nin Tayvana silah tədarükü münasibətlərimizi sarsıdırDigər ölkələr
18:27
Voleybol üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyinə start verilibKomanda
18:20
Avropa İttifaqının dövlət borcu və büdcə kəsiri artacaqDigər ölkələr
18:18
Foto
İslamiada: Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi ilk oyununda qələbə qazanıbKomanda
18:11
"Alstom" və "Ukrzaliznıtsi" Ukraynaya 55 elektrik lokomotivinin tədarükü üzrə müqavilə imzalayıbDigər ölkələr
18:02
Foto
AHİK Vəkillər Kollegiyası ilə Əməkdaşlıq Memorandumu imzalayıbBiznes
18:01