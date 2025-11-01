İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Komanda
    • 01 noyabr, 2025
    • 14:07
    UEFA Çempionlar Liqası: Araz-Naxçıvan qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq

    "Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün sonuncu matçına çıxacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Naxçıvan klubu Niderland çempionu "Tigers Roermond" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.

    Görüş Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Bu qarşılaşma qrup liderini müəyyənləşdirəcək.

    Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı olan Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. Komanda daha sonra Lüksemburq çempionu "Differdanje 03" komandası isə heç-heçə edib - 2:2.

