UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" qrup mərhələsində sonuncu matçına çıxacaq
Komanda
- 01 noyabr, 2025
- 14:07
"Araz-Naxçıvan" futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində bu gün sonuncu matçına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, Naxçıvan klubu Niderland çempionu "Tigers Roermond" kollektivi ilə üz-üzə gələcək.
Görüş Sala Sporturilor Dunareada, Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da start götürəcək. Bu qarşılaşma qrup liderini müəyyənləşdirəcək.
Qeyd edək ki, Yevgeni Kukseviçin baş məşqçisi olduğu komanda ilk oyunda yarışın təşkilatçısı olan Rumıniyanın "Yunayted Qalati" klubunu məğlub edib - 2:1. Komanda daha sonra Lüksemburq çempionu "Differdanje 03" komandası isə heç-heçə edib - 2:2.
