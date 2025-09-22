İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Stenli Kubokunun ikiqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    • 22 sentyabr, 2025
    • 09:12
    Stenli Kubokunun ikiqat qalibi vəfat edib

    Milli Hokkey Liqası (NHL) təmsilçisi "Filadelfiya Flayers"in keçmiş üzvü, Stenli Kubokunun ikiqat qalibi Berni Parent 80 yaşında vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Filadelfiya klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Sabiq qolkiper Stenli Kubokunu qazanmaqla yanaşı, iki dəfə pley-offun ən dəyərli hokkeyçisi seçilib.

    Qeyd edək ki, B.Parent NHL-də "Boston Brüins" və "Toronto Meypl Lifs" komandalarında da çıxış edib. O, 1974 və 1975-ci illərdə həmçinin ən yaxşı qapıçılara verilən "Vezina Trofi" mükafatının sahibi olub.

    Stenli Kuboku Milli Hokkey Liqası hokkey

    Son xəbərlər

    09:32

    Qırğızıstan Prezidenti Nyu-Yorka gedəcək

    Region
    09:22

    İlham Əliyev I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Biznes
    09:12

    Stenli Kubokunun ikiqat qalibi vəfat edib

    Komanda
    09:10
    Foto

    Bakıda I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir

    Maliyyə
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.09.2025)

    Maliyyə
    09:04

    Oğuzda narkotiklərin satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən bir ailənin üzvləri tutulub

    Hadisə
    08:52

    Yaponiyada hakim partiyanın sədri vəzifəsinə seçkilər keçirilir

    Digər ölkələr
    08:38
    Video

    Bakıda yaşayış binasında yanğın olub, onlarla sakin təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti