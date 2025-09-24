İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    "Şəki"nin əsas komandasının məşqçilər korpusuna yeni təyinat olub

    Komanda
    • 24 sentyabr, 2025
    • 10:20
    Şəkinin əsas komandasının məşqçilər korpusuna yeni təyinat olub
    Ceyhun Həsənli

    "Şəki" basketbol klubunun əsas komandasının məşqçilər korpusuna yeni təyinat olub.

    "Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ötən mövsüm U-12 komandasının baş məşqçisi olmuş Ceyhun Həsənli bundan sonra həm də əsas komandanın məşqçilər korpusunda yer alacaq.

    23 yaşlı mütəxəssis baş məşqçi Bedri Meriçə köməklik edəcək. O, həm də "Şəki"nin U-12 komandasında işini davam etdirəcək.

    Qeyd edək ki, ötən il "Şəki"də köməkçi məşqçi Vüqar Musayev idi.

    "Şəki" klubu basketbol məşqçi Azərbaycan Basketbol Liqası

