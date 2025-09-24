"Şəki"nin əsas komandasının məşqçilər korpusuna yeni təyinat olub
Komanda
- 24 sentyabr, 2025
- 10:20
"Şəki" basketbol klubunun əsas komandasının məşqçilər korpusuna yeni təyinat olub.
"Report" bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, ötən mövsüm U-12 komandasının baş məşqçisi olmuş Ceyhun Həsənli bundan sonra həm də əsas komandanın məşqçilər korpusunda yer alacaq.
23 yaşlı mütəxəssis baş məşqçi Bedri Meriçə köməklik edəcək. O, həm də "Şəki"nin U-12 komandasında işini davam etdirəcək.
Qeyd edək ki, ötən il "Şəki"də köməkçi məşqçi Vüqar Musayev idi.
