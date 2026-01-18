İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Heç bir planımızı gerçəkləşdirə bilmədik"

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 19:06
    Şəkinin baş məşqçisi: Heç bir planımızı gerçəkləşdirə bilmədik

    "Şəki" basketbol klubunun baş məşqçisi Bedri Meriç Azərbaycan Basketbol Liqasının XIII turunda "Sabah"a məğlub olduqları oyunda planlarını gerçəkləşdirə bilməyib.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, rəqiblə eyni səviyyədə olmadıqlarını bildirib:

    "Sabah bizim üçün çətin rəqibdir, təəssüf ki, eyni səviyyədə deyilik. Biz də oyundan çox asan qopduq. Əslində rəqibə qarşı bəzi planlarımız vardı, ancaq heç birini gerçəkləşdirə bilmədik. Oyundan qopduqdan sonra da toparlanmağı bacarmadıq. Növbəti tur NTD ilə matça çox yaxşı hazırlaşıb, qalib gəlmək istəyirik. Yeni transferimiz NTD ilə matça yetişəcək. Zatən o, ötən mövsümdən bizim oyun sistemimizi bildiyindən, bizimlə birgə az məşq keçsə belə, çıxış edə biləcək. Bir oyunçu heyətimizə qatmağı düşünürük".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Şəki" matçı 112:65 hesabı ilə başa çatıb.

    Son xəbərlər

    19:42

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib

    Komanda
    19:35

    Çində zavodda baş verən partlayışda iki nəfər ölüb, 66 işçi yaralanıb

    Digər ölkələr
    19:20

    Yaraqlılar Rakkanı atəşə tutub, ölənlər və yaralılar var

    Digər ölkələr
    19:06

    "Şəki"nin baş məşqçisi: "Heç bir planımızı gerçəkləşdirə bilmədik"

    Komanda
    18:56

    Zimbabvedə daşqınlar nəticəsində ən azı 74 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:37

    Almaniya hərbçiləri Qrenlandiyanı tərk edib

    Digər ölkələr
    18:25

    Bakıda ofisdən oğurluq edənlər saxlanılıb

    Hadisə
    18:19

    Makron və Əl Şaraa Suriyadakı gərginliyin artmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti