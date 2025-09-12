İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    "Şəki" 3-cü legioner basketbolçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    • 12 sentyabr, 2025
    • 11:49
    Şəki 3-cü legioner basketbolçunu heyətinə qatıb

    "Şəki" 3-cü legioner basketbolçunu heyətinə qatıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    27 yaşlı Tayland Kroufordla müqavilə imzalanıb. 1.90 metr boya malik amerikalı basketbolçu daha əvvəl İrlandiya çempionatında çıxış edib.

    basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası "Şəki" klubu transfer

