"Şəki" 3-cü legioner basketbolçunu heyətinə qatıb
Komanda
- 12 sentyabr, 2025
- 11:49
"Şəki" 3-cü legioner basketbolçunu heyətinə qatıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
27 yaşlı Tayland Kroufordla müqavilə imzalanıb. 1.90 metr boya malik amerikalı basketbolçu daha əvvəl İrlandiya çempionatında çıxış edib.
