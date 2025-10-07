"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək
Komanda
- 07 oktyabr, 2025
- 10:30
"Sabah"ın basketbolçusu Ender Poladxanlı Çexiyada "Nimburk"a qarşı keçirəcəkləri FIBA Çempionlar Liqası matçında iştirak edə bilməyəcək.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Kapitan zədə səbəbindən meydana çıxmayacaq.
Azərbaycan təmsilçisini səfərdəki qarşılaşmada 50-yə yaxın azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, B qrupunun qarşılaşması bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.
