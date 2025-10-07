İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcək

    Komanda
    • 07 oktyabr, 2025
    • 10:30
    "Sabah"ın basketbolçusu Ender Poladxanlı Çexiyada "Nimburk"a qarşı keçirəcəkləri FIBA Çempionlar Liqası matçında iştirak edə bilməyəcək.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Kapitan zədə səbəbindən meydana çıxmayacaq.

    Azərbaycan təmsilçisini səfərdəki qarşılaşmada 50-yə yaxın azarkeşin dəstəkləyəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, B qrupunun qarşılaşması bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da start götürəcək.

