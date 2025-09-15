İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Komanda yoldaşlarım oyundan-oyuna bir-birilərinə daha yaxşı öyrəşirlər"

    Komanda
    • 15 sentyabr, 2025
    • 21:58
    Sabahın basketbolçusu: Komanda yoldaşlarım oyundan-oyuna bir-birilərinə daha yaxşı öyrəşirlər

    "Sabah" basketbolçuları oyundan-oyuna bir-birlərinə daha yaxşı öyrəşirlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu adıçəkilən klubun üzvü Şirzad Şirzadov komandanın mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.

    O, Litvada keçirdikləri təlim-məşq toplanışı barədə danışıb:

    "Yüksək səviyyədə hazırlıq prosesi keçirik. Düzdür, yorğunluqla bağlı müəyyən çətinliklər olur. Bununla belə, məşqlərimizi davam etdiririk. Bir neçə yoxlama matçında gücümüzü sınamışıq. Ev sahibi "Jalqris"ə qarşı keçirdiyimiz oyun çətin oldu. Rəqibin heyətində təcrübəli oyunçular çoxluq təşkil edirdi. Hansı ki, onlar Avroliqada mübarizə aparıblar. Hazırda komandada ab-hava yüksək səviyyədədir. Oyundan-oyuna komanda üzvləri bir-birinə daha da yaxşı öyrəşirlər".

    Qeyd edək ki, "Sabah" Azərbaycanı ilk dəfə FIBA Çempionlar Liqasının müntəzəm mövsümündə təmsil edəcək. "Bayquşlar" Litvada keçirdikləri yoxlama oyunlarında ev sahiblərinin "Yuventus" (90:83), "Qarqjday" (96:92) və "Nevejis" (108:82) klublarını məğlub edib, "Neptunas" (88:98) və "Jalgiris" kollektivlərinə (58:75) uduzub.

    "sabah" basketbol klubu baskektbol FIBA Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    23:07

    Polşa səmasında daha bir PUA vurulub

    Digər ölkələr
    22:58

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    22:46

    KİV: Polşaya göndərilən "Rafale" qırıcıları nüvə silahı daşımağa qadirdir

    Digər ölkələr
    22:46

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Benfika"nı yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    22:38

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" futbolçuları "Benfika" ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər"

    Futbol
    22:28

    Emin Əmrullayev: Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında qəbul prosesi çətinləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    22:17

    Nazir: Keyfiyyətli təhsil ucuz başa gələ bilməz

    Elm və təhsil
    22:14

    İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək

    Region
    22:00

    Starmer: Britaniya qırıcıları Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti