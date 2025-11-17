"Sabah"ın basketbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar
Komanda
- 17 noyabr, 2025
- 19:36
"Sabah" basketbol klubunun üzvləri ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar.
"Report" xəbər verir ki, Andrii Voynaloviç Ukrayna, Klavs Çavars isə Latviya yığmasına çağırılıb.
Qeyd edək ki, Latviya Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Niderlandla, Ukrayna isə Gürcüstanla qarşılaşacaq.
