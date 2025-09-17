"Quba" növbəti transferini reallaşdırıb
Komanda
- 17 sentyabr, 2025
- 19:54
"Quba" növbəti transferini reallaşdırıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Komandanın növbəti transferi də ABŞ-dən olub. ABL-in iştirakçısı 2000-ci il təvəllüdlü hücumçu Amadou Traore ilə anlaşıb.
Nyu-Yorkdan olan olan Traore artıq "Quba"nın məşqlərinə qoşulub. Azərbaycana gələnə qədər isə Traore "University of Bridgeport" komandasının üzvü olub.
