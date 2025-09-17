İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Quba" növbəti transferini reallaşdırıb

    Komanda
    • 17 sentyabr, 2025
    • 19:54
    Quba növbəti transferini reallaşdırıb

    "Quba" növbəti transferini reallaşdırıb. 

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    Komandanın növbəti transferi də ABŞ-dən olub. ABL-in iştirakçısı 2000-ci il təvəllüdlü hücumçu Amadou Traore ilə anlaşıb. 

    Nyu-Yorkdan olan olan Traore artıq "Quba"nın məşqlərinə qoşulub. Azərbaycana gələnə qədər isə Traore "University of Bridgeport" komandasının üzvü olub.

    Quba basketbol klubu

    Son xəbərlər

    21:06

    Latviya Rusiya və Belarusla sərhədləri yaxınlığında hava məkanını bağlayıb

    Digər ölkələr
    21:05

    Roberta Metsola: Avropa Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar paketi hazırlayıb

    Digər ölkələr
    20:57
    Foto

    Xaçmazda daha bir istirahət parkı yenilənir

    İnfrastruktur
    20:54
    Foto

    Xankəndidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş konsert təşkil edilib

    Mədəniyyət siyasəti
    20:44
    Foto

    Ermənilərin Qubadlıda qətlə yetirdiyi Oleq Babakın Ukraynada xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    20:27

    Növbəti müsahibələr barədə məlumatlar müəllimlərin şəxsi kabinetlərinə göndərilib

    Elm və təhsil
    20:27

    Gürcüstan DTX: Tbilisidə Ukrayna vətəndaşları partlayıcı maddələrə görə saxlanılıb

    Digər
    20:14

    İrakli Kobaxidze: Xaricdən maliyyələşən bəzi QHT-lər inqilabi proseslərə cəhd edib

    Xarici siyasət
    20:08

    Qəzza Səhiyyə Nazirliyi: Həlak olan fələstinlilərin sayı 65 mini keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti