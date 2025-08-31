    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    • 31 avqust, 2025
    • 17:38
    Qarabağ həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib

    Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə "Qarabağ" komandası Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib.

    "Report" xəbər verir ki, gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşma 24:24 hesablı bərabərliklə başa çatıb.

    Qeyd edək ki, günün ilk matçında OKMK (Özbəkistan) "Astana" (Qazaxıstan) kollektivinə 45:23 hesabı ilə qalib gəlib.

    Hər iki qarşılaşma "AHF Arena"da gerçəkləşib.

    Qarabağ   həndbol   Qazaxıstan  

