"Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib
Komanda
- 31 avqust, 2025
- 17:38
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan həndbol üzrə beynəlxalq turnirdə "Qarabağ" komandası Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib.
"Report" xəbər verir ki, gərgin mübarizə şəraitində keçən qarşılaşma 24:24 hesablı bərabərliklə başa çatıb.
Qeyd edək ki, günün ilk matçında OKMK (Özbəkistan) "Astana" (Qazaxıstan) kollektivinə 45:23 hesabı ilə qalib gəlib.
Hər iki qarşılaşma "AHF Arena"da gerçəkləşib.
