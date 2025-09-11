İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    • 11 sentyabr, 2025
    • 20:46
    Qarabağ həndbol klubu heyətini 4 oyunçu ilə gücləndirib

    Yeni mövsümə hazırlaşan "Qarabağ" həndbol klubu heyətini 4 oyunçu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi  "Azəryol"un keçmiş üzvləri – Fəda Yusifov, Emin Sərxanov, Sadiq Arıxov və Röyal Əliyevi heyətə cəlb edib.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən il ölkə çempionatında 4-cü yeri tutub.

