"Qarabağ" həndbol klubu heyətini 4 oyunçu ilə gücləndirib
Komanda
- 11 sentyabr, 2025
- 20:46
Yeni mövsümə hazırlaşan "Qarabağ" həndbol klubu heyətini 4 oyunçu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi "Azəryol"un keçmiş üzvləri – Fəda Yusifov, Emin Sərxanov, Sadiq Arıxov və Röyal Əliyevi heyətə cəlb edib.
Qeyd edək ki, "Qarabağ" ötən il ölkə çempionatında 4-cü yeri tutub.
