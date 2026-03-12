İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Komanda
    • 12 mart, 2026
    • 09:46
    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVII turun son oyunları keçiriləcək

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report" xəbər verir ki, son olaraq daha iki qarşılaşma baş tutacaq. "Abşeron" "Gənclər"lə, "Azərreyl" "Turan"la üz-üzə gələcək.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında təşkil olunacaq qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 16:00 və 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, ötən gün "DH Volley" UNEC-i (3:0), "Milli Aviasiya Akademiyası" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.

    Azərbaycan Yüksək Liqası Abşeron VK Azərreyl VK Turan VK Gənclər VK

