Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək
Komanda
- 16 dekabr, 2025
- 09:26
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə bir qarşılaşma baş tutacaq.
"Murov Az Terminal" komandası "Azərreyl"lə üz-üzə gələcək. Görüş "Murov Az Terminal"ın idman zalında, saat 13:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, tura dekabrın 19-da yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:31
ƏMAS-da 18 yaşadək işçilər və iş yerinə dair e-arayış xidməti ilə bağlı yeniliklər tətbiq edilibSosial müdafiə
10:30
"Bornmut" "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olubFutbol
10:30
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilirDaxili siyasət
10:20
AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş veribMaliyyə
10:17
Foto
Video
"İrşad"da "Yaşıl Günlər" başladı!Biznes
10:15
EKTİS-də bəyan edilmiş payızlıq əkin sahələrinin həcmi 740 min hektara çatıbASK
10:14
"Birmarket"in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdıBiznes
10:10
Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıbFutbol
10:09