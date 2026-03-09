Polina Rəhimovanın çıxış etdiyi "Panionios" klubu Yunanıstan Kubokunu qazanıb
Komanda
- 09 mart, 2026
- 16:15
Azərbaycan millisinin voleybolçusu Polina Rəhimovanın çıxış etdiyi "Panionios" Yunanıstan Kubokunun qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, final görüşündə "Thiras" üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanan Afina təmsilçisi kuboku başı üzərinə qaldırıb.
Polina Rəhimovanın komandası üstün oyun nümayiş etdirərək mövsümü titulla başa vurub.
