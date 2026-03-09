İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Polina Rəhimovanın çıxış etdiyi "Panionios" klubu Yunanıstan Kubokunu qazanıb

    Komanda
    • 09 mart, 2026
    • 16:15
    Azərbaycan millisinin voleybolçusu Polina Rəhimovanın çıxış etdiyi "Panionios" Yunanıstan Kubokunun qalibi olub.

    "Report" xəbər verir ki, final görüşündə "Thiras" üzərində 3:1 hesablı qələbə qazanan Afina təmsilçisi kuboku başı üzərinə qaldırıb.

    Polina Rəhimovanın komandası üstün oyun nümayiş etdirərək mövsümü titulla başa vurub.

    Polina Rəhimova Voleybol Yunanıstan Kuboku

