    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:44
    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    NTD komandası amerikalı basketbolçu Maykl Braun-Consu transfer edib.

    "Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, forvard mövqeyində çıxış edən 24 yaşlı basketbolçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

    Braun-Cons son olaraq ABŞ-nin "The University of Mississippi" klubunun şərəfini qoruyub.

    Qeyd edək ki, NTD buna qədər legionerlərdən Ladarius Marşal, Kobi Montqomeri, Jamel Kinq və Andra Makkinin transferlərini həyata keçirib.

    basketbol NTD klubu Azərbaycan Basketbol Liqası transfer

