NTD amerikalı basketbolçu transfer edib
Komanda
- 23 sentyabr, 2025
- 09:44
NTD komandası amerikalı basketbolçu Maykl Braun-Consu transfer edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, forvard mövqeyində çıxış edən 24 yaşlı basketbolçu ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Braun-Cons son olaraq ABŞ-nin "The University of Mississippi" klubunun şərəfini qoruyub.
Qeyd edək ki, NTD buna qədər legionerlərdən Ladarius Marşal, Kobi Montqomeri, Jamel Kinq və Andra Makkinin transferlərini həyata keçirib.
