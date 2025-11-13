İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Komanda
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:00
    NTD amerikalı basketbolçu ilə yolları ayırıb

    NTD basketbol klubu Ey Cey Makki ilə yolları ayırıb.

    "Report"un Bakı klubuna istinadən məlumatına görə, amerikalı oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.

    BAsketbolçu komandaya cari mövsümün əvvəlində qoşulmuşdu.

