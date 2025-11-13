NTD amerikalı basketbolçu ilə yolları ayırıb
- 13 noyabr, 2025
- 11:00
NTD basketbol klubu Ey Cey Makki ilə yolları ayırıb.
"Report"un Bakı klubuna istinadən məlumatına görə, amerikalı oyunçu ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib.
BAsketbolçu komandaya cari mövsümün əvvəlində qoşulmuşdu.
