Nikola Bozinoski: "Sumqayıt" basketbol komandası ilk periodda yaxşı çıxış etdi"
- 14 noyabr, 2025
- 21:35
"Sumqayıt" komandası "Naxçıvan"la oyunun ilk periodunda yaxşı çıxış edib.
"Report"un məlumatına görə, bunu "Naxçıvan"ın baş məşqçisi Nikola Bozinoski klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında deyib.
Mütəxəssis Azərbaycan Basketbol Liqasının VII turunda qalib gəldikləri qarşılaşma (116:99) ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Rəqib birinci periodda çox yaxşı çıxış etdi. Biz də yaxşı mübarizə apardıq. İlk yarıda müdafiədə tam da inamlı çıxış etməsək də, yekunda yaxşı oyun göstərdik. Birinci hissədə rəqib ribaundlarda üstünlük göstərdiyi üçün sürətli hücumlar təşkil edə bilmədik. Daha sonra isə üstünlüyü ələ almağı bacardıq. Ardınca həm hücumda, həm də müdafiədə üstün mübarizə apardıq. Xüsusi olaraq yerli oyunçularımız yaxşı performans sərgilədilər. Onları bu qalibiyyətin əsas pay sahiblərindən biri olaraq görürəm. Səhvlərimizi analiz edib növbəti matçlarda təkrarlamamağa çalışacağıq".