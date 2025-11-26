İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    Naxçıvan basketbol klubu yeni transferini açıqlayıb

    "Naxçıvan" basketbol klubu yeni transferini reallaşdırıb.

    "Report" xəbər verir ki, komanda amerikalı oyunçu Şanon Qrant ilə cari mövsümün sonunadək müqavilə bağlayıb.

    Mərkəz mövqeyində çıxış edən 23 yaşlı oyunçu 211 sm boya malikdir.

    Qeyd edək ki, o, bundan öncə Gürcüstan təmsilçisi "Delta"nın şərəfini qoruyub.

