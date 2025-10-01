"Naxçıvan" ABŞ-dən olan iki basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb
01 oktyabr, 2025
- 13:07
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan iki basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Kris Klark yeni mövsümdə komandanın formasını geyinəcək. 40 yaşlı oyunçu karyerası ərzində ABŞ, Böyük Britaniya, Lüksemburq, Avstraliya, Səudiyyə Ərəbistanı və Boliviya klublarında çıxış edib. 190 sm boya malik K.Klark son olaraq 2023/2024 mövsümündə "Şəki"nin formasını geyinib.
Digər amerikalı basketbolçu Lavon Hollandla da 1 illik müqavilə bağlanıb. 31 yaşlı oyunçu daha əvvəl ABŞ, Türkiyə, Niderland və Lüksemburq klublarının formasını geyinib. 190 sm boya malik oyunçu ötən mövsüm "Gəncə" klubunun uğurları üçün çalışıb.
