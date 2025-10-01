İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan iki basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb

    Komanda
    • 01 oktyabr, 2025
    • 13:07
    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan iki basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Kris Klark yeni mövsümdə komandanın formasını geyinəcək. 40 yaşlı oyunçu karyerası ərzində ABŞ, Böyük Britaniya, Lüksemburq, Avstraliya, Səudiyyə Ərəbistanı və Boliviya klublarında çıxış edib. 190 sm boya malik K.Klark son olaraq 2023/2024 mövsümündə "Şəki"nin formasını geyinib.

    Digər amerikalı basketbolçu Lavon Hollandla da 1 illik müqavilə bağlanıb. 31 yaşlı oyunçu daha əvvəl ABŞ, Türkiyə, Niderland və Lüksemburq klublarının formasını geyinib. 190 sm boya malik oyunçu ötən mövsüm "Gəncə" klubunun uğurları üçün çalışıb.

    "Naxçıvan" klubu basketbol Müqavilə Kris Klark Lavon Holland

