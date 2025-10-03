İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb - YENİLƏNİB

    Komanda
    • 03 oktyabr, 2025
    • 12:12
    Naxçıvan ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb - YENİLƏNİB

    "Naxçıvan" ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Corc Harris Kristofer ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

    27 yaşlı oyunçu son olaraq Avstraliyanın "Keylor Tunder" klubunun formasını geyinib.

    Dominik Keyes ilə 1 illik razılıq əldə olunub.

    Oyunçu son olaraq Avstraliya təmsilçisi "Bankstoun" klubunun formasını geyinib.

