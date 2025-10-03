"Naxçıvan" ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb - YENİLƏNİB
Komanda
- 03 oktyabr, 2025
- 12:12
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan daha bir basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Corc Harris Kristofer ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.
27 yaşlı oyunçu son olaraq Avstraliyanın "Keylor Tunder" klubunun formasını geyinib.
"Naxçıvan" ABŞ-dən olan basketbolçu ilə müqavilə bağlayıb.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib
Dominik Keyes ilə 1 illik razılıq əldə olunub.
Oyunçu son olaraq Avstraliya təmsilçisi "Bankstoun" klubunun formasını geyinib.
Son xəbərlər
13:14
Astaranın Sım kəndində aqroturizm və arıçılıq inkişaf etdiriləcəkTurizm
13:13
SOCAR "Uniper"lə 2025–2026-cı illər üzrə Əməkdaşlıq Proqramı imzalayıbEnergetika
13:11
Foto
"KazMunayQaz" və "Özbəkneftqaz" SOCAR və "Tatneft"lə imzalanmış memorandumun icrasını müzakirə edibEnergetika
13:08
Maqsud Mahsudov: "Bayrağımızı yüksəltdiyim üçün çox sevincliyəm"Digər
13:05
Hindistan vətəndaşları İrəvanda dava salıblar, iki nəfərin vəziyyəti ağırdırRegion
13:04
"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" PUA istehsalına başlayıbBiznes
12:59
Foto
Naxçıvanda kütləvi futbol festivalı keçirilibFutbol
12:59
Foto
Milli mətbuatın 150 illiyi yubiley medalına namizədlər müəyyənləşdirilibMedia
12:57
Foto