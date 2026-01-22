"Lənkəran" heyətinə yeni basketbolçu qatıb
Komanda
- 22 yanvar, 2026
- 15:49
"Lənkəran" heyətinə yeni basketbolçu qatıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.
Komanda 26 yaşlı kanadalı basketbolçu Rahem Sallivan ilə anlaşıb.
Onun son klubu Gürcüstanın "Burji Telavi" komandası olub.
Qeyd edək ki, Rahem Sallivan "Lənkəran"nın qış fasiləsindən sonra ilk transferi olub.
Son xəbərlər
16:21
Azərbaycanda ilk dəfə robotik cərrahi əməliyyat uğurla icra olunubSağlamlıq
16:20
Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınan oyunların vaxtı açıqlanıbKomanda
16:13
Türkiyə Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini 37 %-ə endiribMaliyyə
16:13
Sabiq nazir: Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma region üçün böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkRegion
16:11
Qurban Qurbanov baş məşqçi karyerasında 500-cü qələbəni qazanıbFutbol
16:10
ABŞ Prezidenti: Sülh Şurasının tərkibinə 50-dən çox ölkə daxil olacaqDigər ölkələr
16:02
SOCAR-ın prezidenti: "Borcun iqlim layihələrinə dəyişdirilməsi inkişaf etməkdə olan ölkələrə kömək edə bilər"Energetika
16:01
Fərid Məmmədov: Qarabağ Regional DOST Mərkəzi ötən dövdə 180 min vətəndaşa xidmət göstəribSosial müdafiə
16:00