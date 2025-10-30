İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Komanda
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:11
    Kişi voleybolçular arasında Yüksək Liqanın I turundan təxirə salınan matç keçirilib

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, sözügedən oyunda "Gənclər" komandası "Xilasedici" ilə üz-üzə gəlib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında baş tutan oyun "Xilasedici"nin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

