Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcək

    • 13 yanvar, 2026
    • 09:25
    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti qarşılaşması keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Xilasedici" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcəklər.

    Görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 17:00-da başlayacaq.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Ordu"ya 1:3 (16:25, 23:25, 25:16, 22:25) hesabı ilə uduzub.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "Xilasedici" voleybol klubu "Neftçi" voleybol klubu IX tur

