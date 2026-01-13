Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun daha bir matçı keçiriləcək
Komanda
- 13 yanvar, 2026
- 09:25
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IX turun növbəti qarşılaşması keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, günün yeganə qarşılaşmasında "Xilasedici" və "Neftçi" komandaları üz-üzə gələcəklər.
Görüş Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 17:00-da başlayacaq.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Azərreyl" "Ordu"ya 1:3 (16:25, 23:25, 25:16, 22:25) hesabı ilə uduzub.
