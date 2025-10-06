III MDB Oyunları: Çövkən yarışında bürünc medal qazanan komanda bəlli olub
Komanda
- 06 oktyabr, 2025
- 11:51
Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarının çövkən yarışında bürünc medal qazanan komanda müəyyənləşib.
"Report"un məlumatına görə, Qırğızıstan kollektivi bürünc mükafata sahib çıxıb.
Yığma üçüncü yer uğrunda görüşdə Qazaxıstana qalib gəlib - 2:0.
Qeyd edək ki, çövkən yarışına oktyabrın 7-də yekun vurulacaq. Finalda Azərbaycan və Özbəkistan komandaları qarşılaşacaqlar.
