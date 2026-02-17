İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında VII turun oyunları keçirilib

    • 17 fevral, 2026
    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında VII tura yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, qadınların mübarizəsində "Qarabağ" komandası "İdman Akademiyası" kollektivi ilə heç-heçə edib - 27:27.

    "Təhsil" "Bakı"ya (32:20), "Kür" "Azəryol"a (24:21) qalib gəlib.

    Kişilərin yarışında "Qarabağ" "Bakı"ya uduzub - 21:28. "Təhsil" isə "Azəryol"la dueldən məğlub ayrılıb - 23:25.

