Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatında VII turun oyunları keçirilib
Komanda
- 17 fevral, 2026
- 11:36
Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında VII tura yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, qadınların mübarizəsində "Qarabağ" komandası "İdman Akademiyası" kollektivi ilə heç-heçə edib - 27:27.
"Təhsil" "Bakı"ya (32:20), "Kür" "Azəryol"a (24:21) qalib gəlib.
Kişilərin yarışında "Qarabağ" "Bakı"ya uduzub - 21:28. "Təhsil" isə "Azəryol"la dueldən məğlub ayrılıb - 23:25.
