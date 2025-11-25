İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    "Gəncə" voleybolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Komanda
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:34
    Gəncə voleybolçusu ilə müqavilə müddətini uzadıb

    "Gəncə" klubu voleybolçusu Amina Ramazanova ilə müqavilə müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    21 yaşlı voleybolçu cari mövsümün sonuna qədər qərb təmsilçisinin uğurları üçün çalışacaq.

