"Gəncə" baş məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb
Komanda
- 23 sentyabr, 2025
- 12:25
"Gəncə" basketbol klubu baş məşqçisi Halil Atlı ilə müqavilə müddətini uzadıb.
Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Türkiyəli mütəxəssislə 1 illik müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, 38 yaşlı mütəxəssis ötən mövsüm "Gəncə"ni Azərbaycan Kubokunun finalına və pley-offa daşıyıb.
