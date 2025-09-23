İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    "Gəncə" baş məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2025
    • 12:25
    Gəncə baş məşqçisi ilə müqavilə müddətini uzadıb
    Halil Atlı

    "Gəncə" basketbol klubu baş məşqçisi Halil Atlı ilə müqavilə müddətini uzadıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Türkiyəli mütəxəssislə 1 illik müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 38 yaşlı mütəxəssis ötən mövsüm "Gəncə"ni Azərbaycan Kubokunun finalına və pley-offa daşıyıb.

    "Gəncə" klubu basketbol Azərbaycan Basketbol Liqası Halil Atlı

