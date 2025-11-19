FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan təmsilçiləri üz-üzə gələcək
Komanda
- 19 noyabr, 2025
- 09:03
FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində Azərbaycan təmsilçiləri üz-üzə gələcəklər.
"Report" xəbər verir ki, I qrupunda yer alan "Neftçi" bu gün "Abşeron Lions"la qarşılaşacaq.
Görüş Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək. Bu komandaların qrupdakı ilk oyununda "Neftçi" 104:86 hesablı qələbəyə sevinib.
Qeyd edək ki, "Neftçi" 8 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Sonuncu - dördüncü olan "Abşeron Lions"un isə 6 xalı var.
