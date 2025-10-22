İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    • 22 oktyabr, 2025
    • 09:20
    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    "Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Polşa təmsilçisi "Trefl"lə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma bu gün, saat 19:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək. Qrupun digər görüşündə Azərbaycan təmsilçisi "Neftçi" ötən gün Bakıda Estoniyanın "Kalev" komandasını 95:84 hesabı ilə üstələyib.

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" ilk qarşılaşmada "Kalev"ə uduzub - 85:93.

    FIBA Avropa Kuboku Abşeron Lions klubu "Trefl" klubu

    Son xəbərlər

    09:40

    UEFA Çempionlar Liqasında bu gün daha 9 qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:37

    V Tbilisi İpək Yolu Forumu işə başlayır

    Xarici siyasət
    09:36

    "İçərişəhər" auditor seçir

    Maliyyə
    09:31
    Foto

    Gəncədə topdansatış mağazasında 200-dən çox saxta alkoqollu içki aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    09:29

    Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçib

    Energetika
    09:29

    UEFA Çempionlar Liqası: Bir gündə vurulan qollara görə ikinci ən yaxşı göstərici qeydə alınıb

    Futbol
    09:20

    FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək

    Komanda
    09:19
    Foto

    Dünya nəhəngi CAMPER ayaqqabi brendi artiq Bakida

    Biznes
    09:19

    Ukraynalı nazir: Rusiya enerji infrastrukturumuza kütləvi zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti