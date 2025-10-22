FIBA Avropa Kuboku: Azərbaycan klubu əsas mərhələdə növbəti oyununu keçirəcək
Komanda
- 22 oktyabr, 2025
- 09:20
"Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunun əsas mərhələsində növbəti oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Erhan Tokerin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Polşa təmsilçisi "Trefl"lə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma bu gün, saat 19:00-da Bakı İdman Sarayında start götürəcək. Qrupun digər görüşündə Azərbaycan təmsilçisi "Neftçi" ötən gün Bakıda Estoniyanın "Kalev" komandasını 95:84 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" ilk qarşılaşmada "Kalev"ə uduzub - 85:93.
