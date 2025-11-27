İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 21:50
    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub

    Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət həndbol millisi Kosovonun paytaxtə Priştinada keçirilən "IHF Trophy" beynəlxalq turnirində növbəti oyununu keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, yığma ev sahibi komanda ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma rəqibin 34:24 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-17 turnirdəki ilk matçında Böyük Britaniya seçməsinə 27:32 hesabı ilə uduzmuşdu. Azərbaycan komandası noyabrın 30-dək təşkil olunacaq yarışda növbəti görüşlərini Belçika və Bolqarıstan komandalarına qarşı keçirəcək.

    həndbol "IHF Trophy" U-17

    Son xəbərlər

    22:30

    Luvr Avropa ölkələrindən olmayan turistlər üçün bilet qiymətlərini artırır

    Digər ölkələr
    22:26

    Erlinq Holannın "YouTube" kanalı 1 milyon izləyici kütləsi toplayıb

    Futbol
    22:23
    Foto

    Bakıda avtomobilin yükünün yola dağılması tıxac yaradıb

    Hadisə
    22:10

    Alyaskada güclü zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    21:50

    Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub

    Komanda
    21:45
    Foto

    Zelenski və Latviyanın xarici işlər naziri Ukraynaya müdafiə dəstəyini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    21:38

    Estoniya bir şərtlə öz qoşunlarını Ukraynaya göndərməyə razılaşıb

    Digər ölkələr
    21:25

    Bakının iki rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    21:08

    Bakıda dan dərəcələri üzrə seminar və imtahan keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti