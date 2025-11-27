Azərbaycanın həndbol millisi beynəlxalq turnirdə növbəti oyununda da uduzub
Komanda
- 27 noyabr, 2025
- 21:50
Azərbaycanın 17 yaşadək qızlardan ibarət həndbol millisi Kosovonun paytaxtə Priştinada keçirilən "IHF Trophy" beynəlxalq turnirində növbəti oyununu keçirib.
"Report" xəbər verir ki, yığma ev sahibi komanda ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin 34:24 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-17 turnirdəki ilk matçında Böyük Britaniya seçməsinə 27:32 hesabı ilə uduzmuşdu. Azərbaycan komandası noyabrın 30-dək təşkil olunacaq yarışda növbəti görüşlərini Belçika və Bolqarıstan komandalarına qarşı keçirəcək.
