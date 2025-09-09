İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Avropa çempionatına yollanıblar

    Komanda
    • 09 sentyabr, 2025
    • 15:02
    Azərbaycanın çimərlik voleybolçuları Avropa çempionatına yollanıblar

    Çimərlik voleybolu üzrə 18 yaşadək qızlardan və oğlanlardan ibarət Azərbaycan milliləri Avropa çempionatında iştirak etmək üçün İtaliyaya yollanıblar. 

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasının mətbuat xidmətindən məlumat verilib. 

    Yığmalar bu gün yarışın keçiriləcəyi Corigliano Rossano şəhərinə yola düşüblər. 

    Sentyabrın 11-14-ü aralığında baş tutacaq çempionatda ölkəmiz bir qız (Xədicə Hadızadə/Cəmilə Bəşirova) və bir oğlan (İbrahim Məmmədov/Muhammad Aslanlı) komandası ilə təmsil olunacaq.

    çimərlik voleybolu Avropa çempionatı

