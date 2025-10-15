İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri təyinat alıblar

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri Ernest və Emil Ağakişi qardaşları Avropa Həndbol Federasiyasından (EHF) təyinat alıblar.

    "Report" AHF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təmsilçilərimiz qadın həndbolçular arasında Avropa çempionatının ikinci qrup mərhələsinin Serbiya - Litva görüşünün hakimləri olacaqlar.

    Matç oktyabrın 16-da Belqrad şəhərindəki "Voydovaç" İdman Mərkəzində keçiriləcək.

    Azərbaycan Həndbol Federasiyası Ernest və Emil Ağakişi qardaşları həndbol
    Azerbaijani brothers to officiate Serbia vs Lithuania handball match

