Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri təyinat alıblar
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 09:05
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakimləri Ernest və Emil Ağakişi qardaşları Avropa Həndbol Federasiyasından (EHF) təyinat alıblar.
"Report" AHF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, təmsilçilərimiz qadın həndbolçular arasında Avropa çempionatının ikinci qrup mərhələsinin Serbiya - Litva görüşünün hakimləri olacaqlar.
Matç oktyabrın 16-da Belqrad şəhərindəki "Voydovaç" İdman Mərkəzində keçiriləcək.
