    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq

    Komanda
    30 noyabr, 2025
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq

    Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Lüksemburq yığması ilə üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə səfərdə Şimali Makedoniyaya uduzub - 49:87.

