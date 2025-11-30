Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ikinci oyununa çıxacaq
Kişi basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Tahir Baxşıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv A qrupunda Lüksemburq yığması ilə üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 18:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi ilk görüşdə səfərdə Şimali Makedoniyaya uduzub - 49:87.
