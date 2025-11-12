Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayır
Komanda
12 noyabr, 2025
09:33
Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayacaq.
"Report"un məlumatına Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupundakı ilk oyununda Bolqarıstanla üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası noyabrın 15-də Monteneqronu qəbul edəcək.
