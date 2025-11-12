İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayır

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 09:33
    Azərbaycanın basketbol millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayır

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2027-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bu gün mübarizəyə başlayacaq.

    "Report"un məlumatına Evren Alkayanın baş məşqçisi olduğu kollektiv E qrupundakı ilk oyununda Bolqarıstanla üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası noyabrın 15-də Monteneqronu qəbul edəcək.

